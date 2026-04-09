Darou Khoudouss - récolte de poisson-chat et de tilapia : "La pisciculture et l'agriculture sont des activités qui sont très complémentaires" (Samba Ka)


Le directeur général de l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), Samba Ka, s'est rendu ce jeudi à Darou Khoudouss dans le cadre d'une activité de récolte piscicole dans une ferme de la place.
 
Ainsi, il s'agit d'une ferme qui intègre des activités piscicoles, ainsi que de l'arboriculture et du maraîchage. Revenant sur cette possibilité, M. Ka a insisté sur l'importance de ce genre de projet pour la région de Thiès. "La pisciculture et l'agriculture sont des activités qui sont très complémentaires. En terme de sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui peut être important pour la région dans laquelle on est. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de la mer, mais quand même il y a des populations qui n'ont pas accès à la mer là, et qui seraient donc très intéressées à trouver du poisson frais, que cela soit du tilapia ou du poisson-chat pour leur consommation", a-t-il déclaré.
 
Après 6 mois d'exploitation en polyculture, une récolte partielle a été effectuée sur les productions de clarias et de tilapia. Au finish, il y a eu également une activité connexe. "On a récolté du poisson-chat et présentement il y a des femmes du village qui sont venues avec des techniciens de l'ANA qui vont les former à la transformation du poisson", a-t-il conclu.
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Jeudi 9 Avril 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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