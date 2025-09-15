Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo

La lutte contre l’insécurité s’intensifie dans la capitale. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025, entre 22 heures et 4 heures du matin, la Brigade territoriale de Sangalkam, appuyée par deux escadrons de la Légion de Gendarmerie d’Intervention, deux équipes cynophiles et deux cellules du GIGN, a conduit une opération de grande envergure.Objectif : renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et contrer la recrudescence des cambriolages dans les zones sensibles de Kounoune, Sangalkam et Keur Ndiaye Lo.Le bilan de cette descente musclée se décline comme suit :, dont 5 immobilisés pour diverses infractions ;, dont 20 interpellées pour identification ;abandonné par un trafiquant en fuite ;