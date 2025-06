Dakar-Somone-Californie : un vaste réseau de trafic de drogue démantelé par l’OCRTIS

La Division des opérations de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) vient de réussir un important coup de filet dans la lutte contre les stupéfiants, en procédant à l’interpellation de trois individus impliqués dans un réseau international de trafic de drogue reliant la Californie (États-Unis) au Sénégal, avec des ramifications actives à Thiès, Somone et Dakar.





Un binational sénégalo-américain à la tête du réseau



Selon les sources policières, cette opération a été rendue possible grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel ciblé, mentionnant l’existence d’un trafic structuré orchestré depuis les États-Unis. Le cerveau présumé de l’affaire serait un binational résidant en Californie, utilisant des complices sur le territoire sénégalais pour recevoir, conditionner et écouler les produits.





Une perquisition fructueuse



La perquisition du domicile du principal suspect, située dans la région de Somone, a permis la saisie de drogues et de biens de valeur, notamment :

• 130 grammes de haschich

• 1,750 kg de Skunk, une variété puissante de cannabis génétiquement modifiée

• 365 000 F CFA en liquide

• Des bijoux de valeur

• Des titres fonciers

• Et même une villa, suspectée d’avoir été acquise avec les revenus du trafic.



Ces éléments confirment l’ampleur des activités illicites du réseau et la sophistication de son organisation.





Les suspects en garde à vue, l’enquête se poursuit



Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour trafic international de drogue, tandis que l’enquête se poursuit pour retracer l’ensemble des complicités locales et internationales. La piste américaine reste particulièrement suivie par les autorités, qui envisagent une collaboration avec les services antidrogue étrangers.