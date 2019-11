Dakar Bamako Ferroviaire : Le collectif des travailleurs exige de meilleures conditions.

Le Collectif des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF) reçu par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a tenu d’emblée à préciser qu'il ne permettra plus aux cinq personnes qui les ont conduit dans cette impasse, de les représenter.







Dans un communiqué, les cheminots réunis autour du collectif, exige des réponses objectives liées aux questions de la recette des miniers, au recouvrement du domaine, et du reliquat sur l’enveloppe salariale.







Ce collectif qui dit ne pas comprendre l’utilisation ailleurs de ces fonds, met à nu les difficultés que traverse l'entreprise, à savoir la non couverture médicale, le non reversement des cotisations associatives, le non paiement des indemnités de départ à la retraite,les non cotisations à l’Ipres entre autres.







Le collectif exige de la part de leur tutelle leur inscription dans le budget 2020 pour une meilleure assise salariale. Le coordonnateur Babacar Gaye qui se félicite de leur rencontre avec le khalife des mourides, annonce qu'ils vont prochainement déposer une lettre d'audience pour rencontrer le chef de l’État pour une sortie de crise de leur entreprise. En attendant, le collectif demande aux autorités concernées de prendre leurs responsabilités.