DMX - Jazz Griots : Miziku Tey records réinvente le Jazz sénégalais à travers l’héritage des griots et les mémoires africaines

Le label Miziku Tey Records frappe fort en organisant une soirée unique lors du Dakar Music Expo 2025 : Jazz Griots. Cet événement entend célébrer la fusion entre les sonorités modernes et les racines profondes des griots du Sénégal, avec des artistes comme Alibeta, Satou Bambi, et Ibaaku qui redéfinissent le paysage musical sénégalais. Dans une démarche audacieuse, Alibeta explique : "Nos musiques sont proches du jazz, mais nous sommes des héritiers des griots. Le jazz est né en Afrique et c'est notre héritage que nous portons fièrement." Ces artistes ne jouent pas du Mbalakh, ni du Hip Hop, mais créent une nouvelle scène musicale qui dépasse les genres, avec des influences afro-jazz, traditionnelles et alternatives.







La soirée Jazz Griots a pour ambition de faire découvrir une facette inédite de la musique sénégalaise. Loin des traditions musicales dominantes comme le Mbalakh ou le Reggae, ce projet met en lumière des artistes contemporains qui, tout en restant ancrés dans la culture sénégalaise, se tournent vers l'international. En prenant la scène du Blaise Senghor, ces musiciens, encore trop souvent sous-estimés, auront l'opportunité de se faire connaître d'un public international, dans le cadre d'un événement où les professionnels de la musique se réunissent. Alibeta et son équipe souhaitent que cet événement ne soit pas un coup d’éclat isolé, mais qu’il devienne une scène récurrente où de jeunes talents comme Ash The Best ou d'autres artistes peu connus trouvent leur place.







Sous le patronage du légendaire Baba Maal, le Jazz Griots s'affirme comme un tremplin pour la musique sénégalaise alternative. Alibeta, fervent défenseur de cette scène nouvelle, poursuit : "Nous voulons que ce genre de musique soit exposé et consommé par le public, pour que ces scènes vivantes, comme celles de Doute Seck ou de Blaise Senghor, trouvent leur légitimité." Ce projet, véritable cri de ralliement pour les artistes innovants du pays, démontre que le Sénégal n’est pas seulement un terreau fertile pour le Mbalakh, mais un véritable creuset de créativités musicales en pleine évolution.