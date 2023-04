[ DECOUVERTE ] Sadou Bah : Une étoile du numérique à Hollywood

Sadou Bah est un acteur et mannequin d'origine guinéenne établi aux États-Unis. Il est surtout connu pour ses apparitions dans de nombreux défilés de mode parisiens ainsi que pour son rôle dans les films Bad Impulse (2019) et The Runner (2021).



Sadou est né en 1996 à Timbi Touni, en Guinée. Il a grandi dans une famille de classe moyenne inférieure, où son père était professeur d'université et sa mère travaillait dans des maisons de retraite et des restaurants pour joindre les deux bouts. À l'âge de 11 ans, il est allé vivre chez son oncle et sa tante à Conakry pendant un certain temps. Ce mode de vie a inspiré Sadou à poursuivre une carrière similaire plus tard dans sa vie.



Après son retour de Conakry, Sadou s'est consacré à la construction d'une vie semblable à celle qu'il avait vue à Conakry en se consacrant à ses études. Il a ensuite poursuivi ses études secondaires à Mbour, Sénégal et a finalement obtenu son visa pour la France, où il a obtenu son diplôme et est devenu technicien informatique à 20 ans.



Malgré son succès professionnel dans l'industrie numérique, Sadou a décidé de quitter son emploi chez Amazon pour poursuivre sa passion pour le monde du cinéma. Il a depuis joué dans plusieurs films dont Bad Impulse et The Runner, et a reçu beaucoup de critiques positives sur ses performances. En dehors de sa carrière cinématographique, Sadou est également un investisseur prospère, connu pour son implication dans l'élevage de volailles au Sénégal. Il dirige actuellement une entreprise de poulets de chair prospère tout en poursuivant sa carrière d'acteur.



Il a exploré également le rôle actuel des immigrés africains à Hollywood, en mettant en évidence les défis qu'ils rencontrent et comment ils inspirent la prochaine génération de jeunes Africains qui croient qu'il est possible de réaliser leurs rêves dans l'industrie cinématographique américaine. Cette tendance donne un aperçu de l'état actuel de la présence africaine à Hollywood et du potentiel de changement futur.



Un angle peu commun à propos de Sadou Bah pourrait être son parcours et sa réussite en tant qu'acteur. Né en Guinée, il venait d'une famille de classe moyenne inférieure, mais était déterminé à améliorer ses chances de réussite. Il a étudié l'informatique en France et a travaillé en tant que consultant Microsoft Cloud avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre sa passion pour le jeu d'acteur. Ce parcours peu conventionnel vers la l’accomplissement d’un objectif difficile, ainsi que son flair pour les affaires en tant qu'investisseur réussi dans l'élevage de volailles, le rendent unique et fascinant dans l'industrie.