DAROU KHOUDOSS / Serigne Moustapha Mbacké, nouveau khalif de Serigne Ahmadou Mokhtar présenté à l’occasion de la journée de prières dédiée à son regretté père

Darou Khoudoss vibre , ce dimanche, au rythme de la journée de prières dédiée à la mémoire de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu jeudi dernier. Dans une atmosphère empreinte de recueillement et de ferveur, les fidèles se sont présentement rassemblés pour honorer l’héritage du regretté khalife et accueillir son khalife , Serigne Moustapha Mbacké.



Les prières résonnent dans tout Darou Khoudoss, où disciples, dignitaires religieux et membres de la famille mouride ont convergé pour rendre hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar. Son œuvre spirituelle, son humilité et son engagement envers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba sont , à tous les niveaux, salués avec émotion.



La communauté découvre aussi un nouveau guide, visiblement assez jeune. Il s’agit de Serigne Moustapha Mbacké, désigné khalife de Serigne Ahmadou Mokhtar.



Le nouveau khalife de Darou Khadim s’appelle Serigne Cheikh Bombaly.