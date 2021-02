Cybersécurité : Les enfants invités à utiliser sainement l'Internet.

Les dérives du net sont de plus en plus visibles avec l'utilisation que les jeunes surtout en font. Il est temps que les jeunes fassent preuve de retenue et de bon usage de l'internet. Avoir une 'alimentation équilibrée', c'est ce qui est important selon le ministre des télécommunications et de l'économie numérique qui, à l'occasion de la sensibilisation sur les inconvénients du numérique, a appelé les jeunes à être conscients des conséquences de l'internet.



Ainsi, Yankoba Diattara considère qu'il est impératif d'outiller les enfants pour faire face à ces enjeux du numérique. " Il nous faut les outiller en les appelant à faire attention à leurs actes. Faire attention à qui on parle sur internet aussi, c'est très important. C'est pourquoi, il faut renforcer la sensibilisation car, de nos jours, les technologies peuvent nuire, et de façon massive" précise le ministre à l'occasion de la remise de cahiers personnalisés aux enfants.



La régulation de l'espace du web a été également soulignée par le ministre des télécommunications et de l'économie numérique pour une meilleure utilisation du numérique tout en garantissant, une liberté d'expression dans le strict respect des droits des citoyens.