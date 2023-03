Cybercriminalité et preuves électroniques en Afrique : Abdou Mbow prend part à la conférence au Maroc les 06 et 07 mars 2023

Pendant ces deux jours, il sera question d’échanger sur le partenariat public privé et la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques en Afrique et conformément aux normes internationales. Cette initiative autour de débats riches et variés, vise essentiellement à donner un nouvel élan aux efforts des pays africains en matière de cybercriminalité dans un contexte où la mondialisation dans le domaine du numérique prend de l’ampleur et exige de la part des États qui subissent ses effets, des réflexions profondes. Pendant ces deux jours, il sera question d’échanger sur le partenariat public privé et la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques en Afrique et conformément aux normes internationales. Cette initiative autour de débats riches et variés, vise essentiellement à donner un nouvel élan aux efforts des pays africains en matière de cybercriminalité dans un contexte où la mondialisation dans le domaine du numérique prend de l’ampleur et exige de la part des États qui subissent ses effets, des réflexions profondes.

En tant que parlementaire et parallèlement, président de la commission des lois, du travail, de la décentralisation et des droits humains au niveau de la 14e législature, Abdou Mbow assiste au Maroc, précisément à Bouznika, à la conférence internationale nationale sous le thème : « renforcer la coopération en matière de cybercriminalité et des preuves électroniques en Afrique » qui se tient les 06 et 07 mars 2023.Dans cette délégation représentant le Sénégal au royaume chérifien, le député est accompagné de Yakham Ben Abdel Kader Lèye, Directeur des Affaires Criminelles et des grâces au ministère de la justice, de Papa Assane Touré, secrétaire général adjoint du Gouvernement et de Ibrahima Ndoye, Avocat Général près de la Cour d'appel de Dakar.