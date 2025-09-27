Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Coup de tonnerre au sein du Cadre unitaire des syndicats des enseignants du moyen secondaire (Cusems). Selon des informations exclusives obtenues par Dakaractu Mbour, une somme estimée à 30 millions de francs CFA aurait été mystérieusement soutirée des comptes du syndicat.



Cette découverte est survenue lors d'une vérification minutieuse des finances, alors que l’organisation syndicale prépare activement son prochain congrès, un rendez-vous capital pour l’avenir du mouvement enseignant. La révélation a créé la stupeur et l’indignation dans les milieux syndicaux.



Le syndicat face à une crise de confiance

Ce déficit financier important, révélé en pleine période de mobilisation et de débats internes, soulève de nombreuses interrogations : Qui a autorisé ces transactions ? Comment un tel retrait a-t-il pu passer inaperçu ? Et surtout, qui sera tenu de rendre compte ?



Les adhérents, choqués par cette situation, exigent déjà des explications claires et l'établissement de responsabilités précises. Ce scandale financier, s’il venait à être confirmé, risque de ternir l’image d’un syndicat jusque-là réputé pour la rigueur dans la gestion de ses ressources.



Dakaractu Mbour suit de très près ce dossier brûlant qui menace de provoquer une véritable crise de confiance au sein du Cusems, et reviendra avec davantage de détails sur les dessous de cette affaire.