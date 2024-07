Culture : Le journaliste Alioune Badara Mané nommé citoyen d’honneur à Yaoundé

Le journaliste et président de la presse culturelle du Sénégal (APCS), Alioune Badara Mané, a été nommé citoyen d’honneur à Yaoundé par la communauté artistique de cette ville.



Ce Titre lui a été octroyé à l’occasion de la 5ème édition du prestigieux concours Grand prix francophonie des médias dont il est membre du jury par la communauté artistique de cette ville. Cet événement de renommée mondiale a vu la participation de beaucoup de journalistes de renom venus de la France, de la Tchécoslovaquie, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Cameroun. Le thème retenu pour cette année, « Mode africaine » mettra l’accent sur la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain tout en soulignant l’importance de la mode africaine sur la scène internationale.



A noter que le journaliste Alioune Badara Mané s’est toujours engagé pour le rayonnement de la culture africaine plus particulièrement guinéenne et sénégalaise.



« Je suis très honoré hors de mon pays en ma qualité de journaliste culturel. Cette distinction sur ma modeste personne n’est rien d’autre qu’une modeste reconnaissance d’un travail remarquable accompli avec un groupe de journalistes culturels sénégalais. Donc merci à tout le monde plus particulièrement à la presse culturelle camerounaise pour cette marque d’attention sur notre travail », s’est-il réjoui. L’évènement se tient du 15 au 21 juillet dans la capitale camerounaise, à Yaoundé.