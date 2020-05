Covid-19 à Ziguinchor / Zéro cas positif ce dimanche, trois personnes âgées et une mère de deux nourrissons sous traitement.

Dans la livraison du jour faite par le directeur de Cabinet du ministre de la Santé sur la situation de la Covid-19 au Sénégal, la région de Ziguinchor n’a compté aucun cas positif. Les derniers cas positifs sont arrivés hier et qui portent la liste de patients sous traitement à 27. Le seul cas grave en réanimation est toujours suivi par les médecins traitants.



Parmi les malades, il y a trois personnes âgées. Il s’agit du cas communautaire qui est en réanimation (73 ans) et de son grand-frère plus âgé que lui, ainsi que d'un autre octogénaire. La chance pour ces patients, malgré le poids de leurs ans, et la fragilité de leur santé, ne développent pas de signes graves pour prétendre être en réanimation. Ils sont suivis méticuleusement par les médecins traitants.



L’autre constat est que c’est la deuxième fois que le centre accueille une femme qui allaite. Cette dame est un des cas contacts du cas communautaire. Elle est avec deux de ses enfants inséparables selon un membre du comité de gestion. Les autorités sanitaires ne voulant pas prendre de risque concernant une quelconque prise en charge des enfants par des centres ou des parents, ont décidé de laisser le nourrisson de 09 mois et son aîné de moins de 03 ans à la disposition de leur mère. Ils seront suivis au même titre que leur mère.



En tout cas, le foyer de Boucotte semble être circonscrit car les autorités sanitaires ont ratissé large lors de la détection des cas contacts du cas communautaire.



À ce jour, au centre de traitement de Ziguinchor, c’est seulement 27 malades qui sont pris en charge dont 01 en réanimation. Les résultats des deux mauritaniens et du cas communautaire sont attendus dans les heures à venir...