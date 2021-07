Covid-19 / Yankhoba Diattara à Thiès : « Nous avions débloqué près de 150 millions lors des 1ère et 2ème vagues, nous allons multiplier nos efforts pour faire face à la 3ème... »

Le vice-président du Conseil départemental de Thiès a célébré la fête du mouton, communément appelée Tabaski, dans la capitale du rail auprès de sa famille. Une occasion pour le ministre Yankhoba Diattara de souhaiter une très bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. "En cette fete symbolique pour l'Islam, je tiens à demander pardon à tous ceux avec qui je travaille, qu'ils soient du côté du ministère que je dirige, ou du Conseil départemental de Thiès ou même du champ politique. Je prie également pour que la paix et la stabilité nous tiennent compagnie", souhaite le ministre des télécommunications et de l'économie numérique.



Dans cette nouvelle phase haussière des cas de coronavirus, le ministre Yankhoba Diattara invite encore les populations et celles de Thiès en particulier, au respect des gestes barrières, mais aussi à aller massivement se faire vacciner. "Il n'y a que deux alternatives qui s'offrent à nous : le respect des gestes barrières et la vaccination. Il faut donc que nous soyons vigilants et préventifs pour réduire la propagation de la pandémie", insiste le président du Conseil départemental saluant au passage les initiatives de l’État du Sénégal pour le déploiement de vaccins dans le pays.



Dans le cadre de la riposte, le ministre Yankhoba Diattara salue également les efforts des autorités religieuses qui n'ont jamais baissé les bras depuis que la pandémie a commencé au Sénégal en mars 2020.



Le ministre Thiessois se réjouit des actes posés par le Conseil départemental de Thiès malgré l'absence du président Idrissa Seck. Il rappelle aussi que, "près de 150 millions ont été débloqués pour faire face aux phases précédentes. Les efforts seront multipliés pour mieux faire face à cette troisième vague qui, d'ailleurs, est marquée par l'avènement du variant Delta, six fois plus virulent...