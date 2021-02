Covid-19 : Le Sénégal, classé 19e dans le Top 20 des pays d’Afrique les plus contaminés...

Le classement des pays qui comptent le plus de cas a positionné le Sénégal à la 19eplace. Une position qu’il doit à son taux de cas positifs total sur le continent noir qui est de l’ordre de 0,8% (soit 29 245 cas sur un total de 3 687 536 cas).



Dans ce classement tiré de la Revue hebdomadaire, un document produit par le ministère de la Santé, c’est l’Afrique du Sud qui trône au sommet de la pyramide avec 40,1% des cas (1.477.511 personnes testés positifs).



Dans ce Top 10 Afrique, le Maroc occupe la 2eplace avec 12,9% des cas estimés à 476.125 testés positifs), ensuite viennent respectivement, la Tunisie avec 5,9% (218564 cas), l'Égypte 4e avec (4,6% soit 170207), l’Éthiopie est le 5e (3,9% des cas soit 143. 566 cas), le Nigéria qui est le 6epays de la liste, affiche un total de 3,8% des cas positifs du continent avec 140. 391 cas. La 7e place du classement revient à la Libye avec 3,4% de l’ensemble des cas chiffrés à 125561 cas, a constaté Dakaractu.





Dans ce classement, l’Algérie occupe la 8eplace (3% soit 109313 cas) ; le Kenya (9erang avec un taux de 2,8% soit 102 048 cas). Et c’est le Ghana qui ferme la marche de ce Top 10 des pays africains les plus touchés. Pour cause 73.003 personnes testées positives ont été dénombrées sur un total continental de 3,6 millions. Un nombre de contaminés estimé à 2%.



Ces 10 pays cités plus haut ont enregistré un total de 82.930 décès soit 86,7% des malades emportés par les maladies qui, aujourd’hui sont de l’ordre de 95.691 morts. Les Sud-Africains payent le plus lourd tribut et occupent largement la première place avec 46.473 décès, suivi loin derrière par les Marocains qui pleurent leurs 8.424 morts de la Covid-19.