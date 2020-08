Covid 19 : La commission de suivi de la mise en œuvre du Force Covid-19 chez le Ministre de la femme



La Ministre de la femme, de la famille et du genre a reçu une délégation de la commission de suivi de la mise en œuvre du Force Covid 19 dirigée par le général François Ndiaye ce mardi 18 Août 2020 à 15h30. Une occasion pour Ndèye Saly Diop Dieng de partager avec la délégation le bilan d’étape de la contribution de son département au Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) à travers le plan de riposte sectoriel du Ministère structuré autour des volets suivants : • appui en moyen de subsistance aux femmes très vulnérables (exemple: femmes handicapées, femmes victimes de violences, de fistule, femmes privées de libertés, etc); • appui aux unités économiques des femmes entrepreneures du secteur informel ; • la protection d’urgence des enfants vulnérables.

Les échanges ont été très fructueux et Madame la ministre a dit noter avec satisfaction les appréciations très positives de la Commission de suivi. « Je félicite toutes les parties prenantes qui ont concouru à ce résultat et je les exhorte à garder le cap dans le sens de la direction indiquée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République », a conclu Mme Ndèye Saly Diop Dieng.