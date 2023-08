Coupe du monde féminine : Les joueuses Nigérianes réclament leurs primes à leur fédération, la FIFPRO s’en mêle !

Suite à l'élimination de l'équipe nationale féminine de football du Nigériaô, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, plus communément appelée FIFPRO a apporté son soutien aux joueuses. Ces dernières exigent que leur fédération de football respecte ses engagements avec le paiement des primes de match et diverses dépenses impayées.

Dans un communiqué publié par le syndicat des joueurs, la Fifpro se place à côté de la sélection nigériane. « FIFPRO peut confirmer qu'elle assiste les joueuses en désaccord avec la Fédération nigériane de football concernant le paiement des primes, les indemnités de camp et les dépenses, dont certaines remontent à 2021. Pendant la Coupe du monde 2023, les joueuses ont exprimé le désir de rester concentrées sur leur performance sans faire de déclarations publiques ni faire face à d'autres distractions. Cependant, les Super Falcons estiment qu'il est maintenant temps pour la Fédération nigériane de football d'honorer ses engagements et de payer les sommes dues. »

Toujours dans son communiqué rendu publicce mardi, la FIFPRO fait savoir que : « L'équipe est extrêmement frustrée d'avoir dû poursuivre la Fédération nigériane de football pour ces paiements avant et pendant le tournoi et devra peut-être continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que des joueuses aient eu besoin de défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière. La FIFPRO continuera à travailler avec les joueuses pour s'assurer que leurs droits contractuels sont honorés et que les paiements en souffrance sont réglés. »