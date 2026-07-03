Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale

L'Algérie retrouve la Suisse en seizième de finale de la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de poursuivre son parcours historique. Face à une Nati réputée pour sa solidité et son organisation, les Fennecs devront afficher caractère, efficacité et discipline pour décrocher une place en huitième de finale. Suivez en direct ce match commenté par nos confrères de France 24.
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