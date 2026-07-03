16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1)

Le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir renversé la Croatie (2-1) au terme d’une rencontre à suspense disputée à Toronto. Les Lusitaniens affronteront l’Espagne, large vainqueur de l’Autriche (3-0) plus tôt dans la soirée.



Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez avait aligné un 4-2-3-1 avec un trio offensif composé de Pedro Neto, Bruno Fernandes et Rafael Leao en soutien de Cristiano Ronaldo. Côté croate, plusieurs cadres expérimentés comme Ivan Perisic, Luka Modric et Mateo Kovacic étaient titulaires, tandis que Josko Gvardiol, limité physiquement depuis le début du tournoi, débutait sur le banc.







La première période a été plutôt fermée, malgré quelques occasions de part et d’autre, notamment une tentative croate d’Ante Budimir repoussée par le gardien portugais et une réplique immédiate de Bruno Fernandes contrée par Dominik Livakovic. Le second acte a en revanche été beaucoup plus mouvementé. Peu après la reprise, la Croatie a ouvert le score par l’intermédiaire d’Ivan Perisic, bien servi sur un centre venu de la droite (53e). Les Vatreni ont cru doubler la mise dans la foulée, mais le but d’Igor Matanovic a été refusé pour hors-jeu.







Le Portugal a ensuite multiplié les tentatives, entre une frappe de Rafael Leao repoussée par la barre transversale et un but de Cristiano Ronaldo initialement inscrit avant d’être annulé pour hors-jeu. La star portugaise a finalement obtenu et transformé un penalty après une faute sur Renato Veiga dans la surface croate, permettant à son équipe d’égaliser (1-1, 68e).







La fin de rencontre a été particulièrement disputée. La Croatie a poussé pour reprendre l’avantage, avec notamment une frappe de Mateo Kovacic sur le poteau, avant que le Portugal ne parvienne à faire la différence dans les arrêts de jeu. Sur un centre de Rafael Leao, Gonçalo Ramos a devancé Josko Gvardiol pour marquer de la tête et offrir la victoire aux siens (2-1, 90e+4). Dans les toutes dernières secondes, la Croatie a cru égaliser par Josko Gvardiol, mais l’action a été invalidée pour un hors-jeu de Mario Pasalic en amont.







Au terme de cette rencontre à rebondissements, le Portugal valide donc son billet pour les huitièmes de finale, où l’équipe de Roberto Martinez retrouvera l’Espagne, victorieuse de l’Autriche plus tôt dans la journée.

