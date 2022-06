Coupe du monde 2022 / « Yonou Qatar » de la LONASE : de l'arnaque ou un jeu, à qui profite le crime ?

Dans un communiqué rendu public, la Lonase lance le jeu « Yonou Qatar » du 15 juin au 15 Septembre. Pour une mise de 5000 Fcfa sur la plateforme ou 2000 Fcfa au niveau des points de vente, deux gagnants seront tirés au sort chaque mois pour 03 mois et seront pris en charge par la Lonase avec un package qui va jusqu'à la finale.



Ce package comprend les billets d’avion, les frais d'hôtel, de transport intérieur Qatar et des billets pour les stades. Un communiqué qui a fait réagir certains voyagistes. Sur Facebook, Lass Badiane, voyagiste, ingénieur informaticien, a démonté la proposition de la société nationale.



En effet, considère-t-il, si 100.000 personnes, qui est la moyenne mensuelle de visite sur la plateforme de la LONASE, mettent 5.000 Fcfa par mois, la Lonase va empocher 500 millions fcfa /mois, ce qui porterait à 1 milliard et demi de recettes rien que via la plateforme. Si l'on considère la folie du football qui s'est emparée des Sénégalais, après la victoire à la dernière CAN, on pourrait s'attendre à ce que nombre de 100 000 par mois soit largement dépassé. C'est dire donc qu'à la LONASE pourrait se retrouver avec au moins 2 milliards de recettes.



Cette manne financière est sans compter les mises de 2 000F CFA via les agences. Selon la LONASE, le package pour la coupe du monde coûte 3.500.000 Fcfa par personne. Ainsi donc, les deux personnes qui seront tirées au sort, vont coûter à la LONASE, au moins 7 millions et au plus 9 millions, qui est le package le plus élevé pour deux personnes. Ainsi donc, pour des recettes qui avoisineraient les 2 milliards, la LONASE depenserait moins de 30 millions. À qui profitera donc le jeu? Aux dirigeants de la LONASE ou à la nation? Une chose est sûre, le nombre de personnes proposé au tirage paraît largement insuffisant au regard des bénéfices escomptés.



À travers ce jeu, la LONASE qui dit vouloir donner la fortune aux souscripteurs et les bénéfices à la nation, pourrait rendre un grand bénéfice à l'équipe nationale en envoyant au Qatar près de 300 supporters des Lions. De cette manière elle pourra être fidèle à sa devise...