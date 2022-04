Coupe du monde 2022 : Un adversaire du Sénégal jouera en amical contre le Nigéria le 2 juin.

L’Équateur, adversaire du Sénégal en match de poule au Mondial Qatar 2022, recevra le Nigéria en amical le 2 juin prochain, a indiqué la Fédération nigériane de football sur son site officiel. « La Fédération nigériane de football et la Fédération Ecuatoriana de Fusbal ont annoncé vendredi que les équipes nationales A des deux pays joueront un match amical dans le New Jersey aux États Unis le jeudi 2 juin 2022 », lit-on sur le site officiel de Fnf.



Le match de préparation aura lieu au Red Bull Arena de Harrison, doté d’une capacité de 25 000 places. C’est le stade des Red Bulls de New York, évoluant en Major league soccer (Mls), le championnat d’élite nord-américain de football.



Le Sénégal et l’Équateur, logés dans la poule A de la Coupe du monde 2022 avec le Qatar et les pays Pays-Bas vont se rencontrer le 29 novembre 2022...