Coupe du monde 2022 : Les Lions bouffent les Qataries, et se relancent !

Le Sénégal s’est parfaitement relancé dans la coupe du monde 2022, cet après-midi face à la sélection Qatarie, défaite 3-1. Une victoire qui permet aux champions d’Afrique de reprendre leur souffle afin d’aller chercher la qualification au second tour face à L’Equateur ce mardi.

Pourtant, dès l’entame de C’est une équipe Qatarie moins timorée dans le jeu et plus déterminée qui a très tôt lancé les hostilités ce vendredi face au Sénégal.

Poussés par des milliers de supporters euphotiques, le pays hôte n’a pas refusé le jeu dans son 5-3-2, en alternant une position en bloc très bas laissant très peu d’espace aux Lions, tout profitant de la moindre faille pour lancer une contre-attaque sur les cotés.

Une réponse tactique au 4-2-3-1 d’Aliou Cissé qui a lancé ses deux numéros 9, Boulaye Dia et Famara Diédhiou dans le bain. Un choix gagnant puisque ces deux cités ci-dessus vont finalement débloquer la partie…

Globalement ce sont des Lions plus offensifs et surtout réalistes qui ont réussi à scorer en fin de premiere période par l’entremise de Boulaye Dia (1-0, 41.) Avec ce but libérateur, les sénégalais ont rejoint les vestiaires assez sereinement, en concrétisant leur domination.

Sonné pour ce coup de massu, les Qataries ont très mal démarré la seconde mi-temps en se faisant surprendre par Famara Diédhiou qui a parfaitement surgi au premier poteau pour décroiser sa tête et tromper le portier adverse (2-0.)

Le match est plus ouvert, le Sénégal déroule, Aliou enchaîne les changements (presque cinq d’un seul coup) Pathé Ciss, Bamba Dieng, Pape Abou Cissé, Pape Matar Sarr foulent la pelouse. Un moment de flottement saisi par le Qatar pour réduire le score grâce à Mohamed Muntari (2-1, 78e.)

La réponse sénégalaise ne tarde pas, sur une merveilleuse passe d’ilimane Ndiaye, Bamba Dieng réceptionne et fusille le gardien (3-1.)

Avec 3pts +1, les Lions vont chercher leur ticket qualificatif ce mardi contre l’équateur qui doit également réussir un exploit face à la Hollande pour préserver ses chances de sortir de la poule.