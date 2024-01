Coupe d’Afrique 2024 : Le Sénégal et la Côte d’Ivoire s’affrontent en huitièmes de finale !

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 promettent des affrontements passionnants. Parmi ces rencontres, le choc tant attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire se déroulera le lundi 29 janvier à 20h00 GMT. Cette affiche est digne d'une finale de la CAN, et les deux équipes s'apprêtent à livrer un duel palpitant.

La Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier de manière inespérée en tant que quatrième meilleur troisième, grâce à la victoire du Maroc (1-0) sur la Zambie. Cette qualification inattendue les place désormais face aux redoutables Lions de la Téranga en huitièmes de finale. Les attentes sont élevées pour cette rencontre qui promet d’être passionnante.