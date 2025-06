Côte d'Ivoire: une épidémie de choléra fait sept morts (ministère de la Santé)

Une épidémie de choléra a fait sept morts à Abidjan (Côte d'Ivoire) depuis fin mai, sans nouveau cas depuis quatre jours, a annoncé jeudi l'Institut national de l'hygiène publique (INHP), structure du ministère de la Santé.



Le pays a connu plusieurs importantes épidémies de choléra depuis les années 1990, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais n'avait pas été touché depuis plusieurs années.



"Une épidémie de choléra (...) touche la localité de Vridi Akobrakre village", situé dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, a annoncé le directeur de l'INHP, Daniel Ekra, lors d'une conférence de presse.



"A l’issue des analyses d’échantillons de selles effectuées par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, le vibrion cholérique a été mis en évidence, confirmant ainsi l’épidémie de choléra", a-t-il affirmé.



"A ce jour, 5 juin 2025, il a été enregistré 45 cas dont sept décès dans ledit village", a-t-il ajouté, précisant que "les décès sont survenus dans la communauté les deux premiers jours" de l'épidémie, les 25 et 26 mai.



"Aucun décès n’est survenu en milieu hospitalier", a-t-il indiqué.



M. Ekra a assuré que "l’épidémie connaît une évolution satisfaisante car depuis quatre jours consécutifs, aucun nouveau cas n’a été observé".



Le professeur a précisé à l'AFP que "la plupart des personnes qui ont eu le choléra sont des adultes", comme les personnes décédées.



Le choléra est une infection provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie.



Le village de Vridi Akobrakre est presque entièrement entouré d'eau: situé en bord de mer, il est séparé d'un quartier voisin à l'est par la lagune.



Une population très pauvre y vit. "Il n'y a pas de latrines", a expliqué Daniel Ekra, "la plupart des personnes défèquent dans la nature".



"Il n'y a pas non plus d'approvisionnement en eau potable", et l'eau consommée par les habitants est alors parfois celle "contaminée par les selles", a-t-il dit.



Plusieurs milliers de personnes vivent dans le village de Vridi Akobrakre. La population y a augmenté ces derniers mois suite à des opérations d'expulsion et de démolition de quartiers pauvres dans la commune de Port-Bouët.



Selon M. Ekra, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour endiguer l'épidémie, dont "la prise en charge gratuite des malades", "le déploiement des équipes d’intervention rapide pour la surveillance, la désinfection, et la sensibilisation communautaire", et "l'approvisionnement en eau potable".