[ Contribution] Le But de la Finale

A quelques mètres des buts sénégalais, les Marocains tentent de progresser. Abde Ezzalzouli, à gauche du rond central, donne la balle à Targhalline. La passe de Targhalline pour El Aynaoui. Le milieu défensif marocain fait un mauvais contrôle et le ballon est récupéré par Sadio Mané qui avait déclenché le pressing sénégalais. Il subtilise le ballon des pieds d’El Aynaoui au milieu de terrain. Ce dernier tente bien de lui tirer le maillot, mais c’était sans compter sur la vitesse de l’enfant prodige de Bambali. Sa progression balle au pied embarque les deux milieux de terrain marocains, qui basculent avec lui vers la droite, libérant ainsi l’espace pour Gana Gueye, qui en profite pour se projeter.



Mané n’a plus qu’à lui céder le ballon d’une talonnade magique, tandis qu’Hakimi, en retard dans son replacement, tente désespérément de revenir. Mais une seule touche de Gana suffit pour glisser subtilement le ballon à Pape Gueye et éliminer le latéral marocain, qui cherche en vain à commettre une faute tactique.



Cette intervention manquée offre une position idéale au milieu sénégalais.Grâce à sa puissance physique, Pape Gueye se démarque de Hakimi et arme une frappe limpide vers la lucarne opposée. Bono n'a plus que ses yeux pour suivre le ballon qui va nettoyer la toile d’araignée suspendue dans ses filets.

Le Sénégal est Champion d’Afrique.



Idy Niang

Journaliste freelance