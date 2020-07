Conséquences Covid-19 / Les employés de l’hôtellerie principales victimes (Mody Guiro).

Mody Guiro, Sg de la Cnts, invité dans l’émission Saytou de la télévision nationale à la Rts1, a soutenu que la pandémie de la Covid-19 a causé des désagréments dans le secteur de l’hôtellerie et les métiers connexes.



«Depuis le début de la pandémie, les hôtels ont fermé et envoyé 90% des travailleurs en chômage technique. Il y a beaucoup d’entreprises en difficulté avant la pandémie qui ont profité de la situation pour fermer leurs entreprises. Tous ces employés sont au chômage. Il y a d’autres employés qui ont été renvoyés parce qu’ils réclament leurs salaires. Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et les autres secteurs ont reçu de plein fouet les foudres de la pandémie », souligne le syndicaliste qui invite l’État du Sénégal à réfléchir à la relance des activités en cette période après que le président ait demandé aux populations de vivre avec le virus...