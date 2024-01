Conseil constitutionnel : Idrissa Seck va repasser pour régulariser 8613 doublons

Après les candidats Me Elhadj Diouf et Rose El Wardini, c’est au tour du président du parti Rewmi de passer le test des parrainages. En effet, après le contrôle de la commission ce matin, Idrissa Seck va régulariser 8613 doublons. Le nombre validé pour le moment est de 38497 parrains. Comme les deux précédents candidats cités, le président de Rewmi passe au second tour et dispose de 48h pour la régulariser. Le mandataire Ass Babacar Gueye a soutenu, à sa sortie que le nombre déposé était de 58.975 parrains, mais qu’ils sont en séance de rattrapage et le nombre requis sera délivré car, il y a déjà un stock.