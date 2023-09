Congo Brazzaville : Des informations fantaisistes font état d’événements graves en cours dans la capitale

Une rumeur gravissime, qui a pris origine sur les réseaux sociaux, a valu l'intervention immédiate sur X le 17 septembre du ministre congolais de la communication, Thierry Moungalla.



« Le gouvernement dément ces Fake News », a écrit sur son compte officiel sur X, le ministre de la communication, Thierry Moungalla. En effet, ce 17 septembre, l'homme politique de 58 ans a veillé à mettre fin à une spéculation mettant des doutes sur la stabilité politique et sociale du Congo-Brazzaville.



La rumeur d'un coup d’État contre le président Denis Sassou Ngessou a fait le tour des réseaux sociaux depuis un temps. D'ailleurs, l’intervention de quelques influenceurs africains sur cette situation a valu à donner de l'importance à ce bourdonnement, jusqu'à le crédibiliser complètement. L'on mêlera surtout le chef de la garde présidentielle, Serge Oboa à cette nouvelle le désignant comme étant le leader derrière le putsch et nouvel homme fort du Congo Brazzaville.



Heureusement, cette intox a fait long feu. « Nous rassurons l'opinion sur le calme qui règne et invitons les populations à vaquer sereinement à leurs activités », s'est exprimé sur un post sur X le ministre de la communication.