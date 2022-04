Confrontation Adji Sarr/Ndèye Khady Ndiaye : La féministe Gabrielle Kane arrêtée par la police

Depuis quelques jours, on a remarqué la féministe et juriste Gabrielle Kane s'afficher avec la présumée victime de viol Adji Sarr. Certainement, elle était venue soutenir cette dernière, ce jeudi 14 avril, devant la grande porte du palais de justice.

Sur ce, elle a été interpellée et "jetée" dans le fourgon de la police. D'après les informations recueillies par Dakaractu, la juriste voulait faire entrer des manifestants. Ce que les policiers ont naturellement refusé. Nous y reviendrons...