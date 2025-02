Conflit à l’Est de la RDC : le Pr Diomaye propose sa médiation

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’inquiète du conflit qui secoue l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), marqué par la présence du M23 soutenu par l’armée rwandaise près de Goma. Face à cette situation, il propose sa médiation aux deux chefs d’État africains concernés.



« J’ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi au sujet de la situation préoccupante à l’Est de la RDC. J’ai souhaité m’enquérir de l’évolution des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les pistes d’un dialogue franc en vue d’une paix durable dans la région », a déclaré le président Diomaye dans un post publié sur X (anciennement Twitter). Il a également rappelé que « le Sénégal reste engagé en faveur de la stabilité et de la sécurité en Afrique et dans le monde ».