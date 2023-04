Conférence religieuse : le Daara Khalifa Ababacar Sy célèbre ses 11 jeunes pour leur maîtrise du Coran.

Après quelques jours depuis le début du carême musulman, le Daara Mame Khalifa Ababacar Sy situé au cœur de la banlieue, à Keur Mbaye Fall, a honoré onze de ses élèves qui se sont le plus illustrés en matière de récital et de maîtrise du Coran, pour cette année 2023. Les plus jeunes n’ont pas eux aussi manqué de participer au récital de Coran.



Pour rappel, l'école franco-arabe Khalifa Ababacar Sy a été fondée en 2004, et depuis sa création, la structure a vu former plus de 53 jeunes tous maintenant aptes à réciter en intégralité le Coran. Mais pour le maître coranique père fondateur de cette structure, Oustaz Adama Fall,l e Daara ne se limite pas seulement qu’à l’apprentissage, car selon lui, l’école participe à inculquer de bonnes valeurs, normes et vertus à tous ses élèves.



Pour rappel, Adama Fall a acquis et maîtrisé le Coran à l'université Amadou Sakhir Lo deKoki. Pour ses amis d’enfance, venus assister à cette journée, former des jeunes à l’apprentissage du Coran a toujours été le rêve de Adama.





Les autorités académiques de cette école ont aussi profité de cette occasion pour demander à l'État de les accompagner dans l'apprentissage du Coran avec les Daara qui constituent un legs qui demande une revivification...