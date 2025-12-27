Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée

Monsieur Tamsir Guèye, Maire de Dya dans le département de Kaolack, a encore cassé sa tirelire pour gâter les postes de santé de sa commune.

Accompagné de l’équipe municipale, il a procédé à l’inauguration du logement destiné à la sage-femme du poste de santé de Sob2. En plus de cela, il a procédé à la remise des clés d’une ambulance médicalisée, et d'un matériel d'échographie pour relever le plateau médical de cette structure sanitaire. Le montant est ainsi estimé à 35 millions de FCFA.

Également, les postes de santé de la commune de Dya ont reçu une enveloppe totale de 4,4 millions de FCFA en dotation de médicaments et 500 litres de carburant chacun.

La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngothie, des autorités religieuses et coutumières de la commune de Dya, mais surtout du médecin chef du district sanitaire de Kaolack, le Dr Niéne Seck. Ce dernier a salué les efforts consentis par le maire Tamsir Guèye pour permettre au personnel médical et à la population de Dya d'être respectivement dans de meilleures conditions et de pouvoir bénéficier au niveau local des soins de santé adéquats...