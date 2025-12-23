Ecobank Sénégal renouvelle son engagement pour l’innovation publique en soutenant le GOV’ATHON

Pour la deuxième année consécutive, Ecobank Sénégal accompagne le GOV’ATHON, un hackathon initié par le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public pour accélérer la modernisation de l’administration sénégalaise et stimuler l’innovation portée par les jeunes talents du pays.



Ecobank Sénégal confirme une nouvelle fois son positionnement de partenaire stratégique de l’État et de la jeunesse en sponsorisant, pour la deuxième année consécutive, le GOV’ATHON, un hackathon national dédié à la modernisation de l’administration publique sénégalaise. Organisée par le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, cette initiative vise à mobiliser l’intelligence collective des jeunes pour proposer des solutions innovantes au service de l’intérêt général.

Cette édition 2025 du GOV’ATHON se déploie sur six secteurs clés de l’administration et a mobilisé 812 projets, dont 104 ont été présélectionnés. 21 finalistes ont ainsi été retenus, et trois lauréatsseront désignés par un jury qualifié. La grande finale est prévue le 23 décembre, point d’orgue d’un processus exigeant mêlant innovation, collaboration et esprit citoyen. En amont, Ecobank Sénégal a également pris part au GOVATOUR, une tournée de sensibilisation visant à encourager les étudiants et jeunes porteurs de projets à s’approprier cette compétition et à s’engager activement dans la transformation du service public.



Au-delà de son appui financier, Ecobank Sénégal entend jouer un rôle actif dans l’accompagnement des porteurs de projets. La banque mettra ainsi à disposition un mécénat de compétences structuré, comprenant des actions de formation, de mentorat et d’accompagnement, afin de favoriser la maturation des projets et de renforcer les capacités des futurs champions du GOV’ATHON. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’engagement de Ecobank Sénégal en faveur de l’autonomisation de la jeunesse et de la promotion de l’initiative et de la créativité.

Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte où la jeunesse sénégalaise constitue une force démographique et économique majeure. Au Sénégal, les jeunes représentent une part importante de la population active et du dynamisme national : près de 75 % de la population a moins de 35 ans, avec une proportion significative de jeunes qui souhaitent entreprendre ou contribuer au développement social et économique du pays.

Pour Ecobank Sénégal, cet engagement en faveur de l’innovation publique et des jeunes talents s’inscrit dans une vision claire : contribuer à la modernisation de l’administration tout en donnant aux jeunes les moyens d’exprimer leur potentiel et d’être des acteurs du changement. « La modernisation de l’administration publique est un enjeu stratégique pour le développement du Sénégal. En soutenant le GOV’ATHON, nous affirmons notre volonté d’accompagner l’État dans cette transformation et de faire confiance à l’ingéniosité de la jeunesse sénégalaise », souligne Sahid Yallou, Directeur Général de Ecobank Sénégal. « Dans un pays où les jeunes représentent une large majorité de la population active, il est essentiel de créer des opportunités qui valorisent leurs idées et leur créativité. Nous devons renforcer les synergies entre institutions, secteur privé et jeunes innovateurs pour construire une administration publique plus efficace, plus transparente et plus proche des citoyens », ajoute-t-il.



Cet engagement ne se limite pas au cadre du hackathon, Ecobank Sénégal déployant depuis plusieurs années des actions concrètes en faveur de l’éducation, de la formation et de l’insertion professionnelle.

En soutenant le GOV’ATHON, Ecobank Sénégal réaffirme ainsi son rôle d’acteur engagé au service du développement national. À la croisée de l’innovation publique, de l’éducation et de l’entrepreneuriat, la banque contribue à bâtir une administration plus moderne, plus efficace et portée par une jeunesse consciente de son rôle dans la transformation du Sénégal.