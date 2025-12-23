Tribunal de Pikine-Guediawaye: Nabou Lèye convoquée chez le juge d’instruction ce mercredi

Marème Lèye, connue sous le nom de Nabou, sera présentée au juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye ce mercredi. Contrairement au chanteur Tarba Mbaye dont l’audition a été reportée, le magistrat instructeur a décidé de la recevoir.
Nabou Lèye avait initialement demandé à être entendue sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), suivie d’une mise en liberté. Cependant, cette option a été écartée par le juge. En effet, Nabou Lèye est déjà mise en examen dans le cadre de cette affaire.
Nabou Lèye avait initialement demandé à être entendue sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), suivie d’une mise en liberté. Cependant, cette option a été écartée par le juge. En effet, Nabou Lèye est déjà mise en examen dans le cadre de cette affaire.
Autres articles
-
Ecobank Sénégal renouvelle son engagement pour l’innovation publique en soutenant le GOV’ATHON
-
Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) : Les premiers chiffres d’un retour progressif des déplacés
-
25 gagnants promo CAN 2025 « Jouer, c’est bon mais…. » Toussaint Manga (DG LONASE)
-
Festival Koom Koom de Ziguinchor : « Des actions seront renforcées pour l’autonomisation des femmes à partir de l’année prochaine » (Maïmouna Dièye)
-
Casamance-Coubanao : les femmes interpellent l’État sur le financement de leurs projets...