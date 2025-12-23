Tribunal de Pikine-Guediawaye: Nabou Lèye convoquée chez le juge d’instruction ce mercredi

Marème Lèye, connue sous le nom de Nabou, sera présentée au juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye ce mercredi. Contrairement au chanteur Tarba Mbaye dont l’audition a été reportée, le magistrat instructeur a décidé de la recevoir.



Nabou Lèye avait initialement demandé à être entendue sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), suivie d’une mise en liberté. Cependant, cette option a été écartée par le juge. En effet, Nabou Lèye est déjà mise en examen dans le cadre de cette affaire.