[ Entretien] Audit, plan de développement: " Notre objectif, c'est de connecter Thiès avec le reste du monde" ( AlHousseynou Bâ, candidat)

Votre émission " Les prétendants à la Mairie" sur Dakaractu Thiès, a reçu ce mardi Monsieur Alhousseynou Bâ, candidat à la mairie de la ville de Thiès. Ainsi, il a été question de revenir sur les attentes des Thiessois en terme de développement. Dans son agenda, M. Bâ, a promis une fois élu maire de la ville de Thiès aux prochaines locales, de dérouler un important programme pour la ville visant à " connecter Thiès avec le reste du monde". " On a l'aéroport de Dias, entre autres opportunités, tout ce qui reste c'est une vision", a-t-il déclaré.

Le fondateur et président directeur général de " One Africa Group", envisage d'initier les 5 semaines de Thiès: une semaine religieuse pour connecter davantage les gens, une semaine culturelle pour regrouper l'ensemble des ethnies, une semaine sportive( avec toutes les disciplines: ), une semaine digitale et une semaine économique.

Ainsi, il compte auditer la gestion de l'équipe en place pour pouvoir faire l'état des lieux et lancer dans la foulée un fonds pour le développement de Thiès qui sera un fonds participatif en vue de financer des projets porteurs. M. Ba entend participer à la création de 10.000 emplois sur les 3 premières années de sa gestion à la tête de la ville. " Lorsque je serai élu, je vais attirer tout l'investissement du monde ici à Thies", a-t-il renchéri.