Financement de projets en Casamance : Les femmes de Nyassia espèrent que le président Diomaye Faye prendra en compte leurs "préoccupations"





Les femmes agricoles soulignent que la culture rizicole est essentielle pour leur subsistance. Elles appellent le président à prendre en compte leurs préoccupations et à leur apporter son soutien.



La visite du Président Diomaye Faye en Casamance est prévue du 20 au 25 décembre. Elles espèrent que cette visite permettra de concrétiser les projets de développement et d'améliorer leur quotidien.



Elles sont prêtes à travailler dur pour améliorer leur production si elles ont les moyens nécessaires. La culture rizicole est une activité importante pour leur économie locale et elles attendent avec espoir l'intervention du président pour résoudre leurs problèmes.