Financement de projets en Casamance : Les femmes de Nyassia espèrent que le président Diomaye Faye prendra en compte leurs "préoccupations"

Les femmes agricoles de la Casamance, notamment celles de la commune de Nyassia, attendent avec impatience la visite du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Selon Oumy Niafouna, leur porte-parole, elles manquent de matériel pour faire la culture rizicole.
"Nous n'avons pas de matériel pour faire la culture rizicole, nous espérons que le président pourra nous aider à résoudre ce problème", a-t-elle déclaré. Elles détiennent beaucoup d'intérêt sur la visite, notamment pour obtenir des financements afin d'améliorer leur production agricole.
Les femmes agricoles soulignent que la culture rizicole est essentielle pour leur subsistance. Elles appellent le président à prendre en compte leurs préoccupations et à leur apporter son soutien.
La visite du Président Diomaye Faye en Casamance est prévue du 20 au 25 décembre. Elles espèrent que cette visite permettra de concrétiser les projets de développement et d'améliorer leur quotidien.
Elles sont prêtes à travailler dur pour améliorer leur production si elles ont les moyens nécessaires. La culture rizicole est une activité importante pour leur économie locale et elles attendent avec espoir l'intervention du président pour résoudre leurs problèmes.
