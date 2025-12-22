Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) : Les premiers chiffres d’un retour progressif des déplacés


Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) : Les premiers chiffres d’un retour progressif des déplacés

En moins d’un an, près de 7 000 ménages ont réintégré leurs villages d’origine grâce à un investissement massif de l’État. Un tournant historique selon les acteurs regroupés autour de cette initiative pour une région marquée par plus de quatre décennies de conflit.

 

Ce Dimanche à Dar Es Salam, dans la commune de Nyassia, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le premier bilan de son Plan de Désenclavement de la Casamance (PDC). Lancé le 8 octobre 2024, ce programme commence à transformer le visage d’une région longtemps meurtrie par l’insécurité et l’exode des populations. 203 villages sont revenus à la vie, 6781 ménages ont quitté leurs zones de refuge, et des dizaines d’infrastructures ont été construites en un temps record. Iba Sané, Directeur de l’Agence Nationale pour la Reconstruction et l’Aménagement de la Casamance (ANRAC) donne les chiffres du plan. 

 

Un retour massif et organisé

 

Entre 2024 et fin 2025, 1126 ménages supplémentaires ont réintégré leurs terroirs, soit une hausse de 20 %. Derrière ces statistiques se cachent des milliers de familles qui retrouvent leurs terres, leurs maisons et leurs repères.

 

Du côté des villages, la tendance est encourageante, selon Iba Sané. 6 nouveaux villages ont officiellement effectué leur retour lors de la dernière évaluation de novembre 2025. Le nombre de villages en attente est passé de 47 à 41, tandis que les ménages qui attendent le retour ont diminué passant de 992 à 941. « C’est un mouvement de fond », analyse un responsable de l’Agence Nationale pour la Reconstruction et l’Aménagement de la Casamance (ANRAC). « Pour la première fois, on assiste à un retour massif et organisé des populations. » Toutefois, des zones restent particulièrement affectées. La commune de Djibidione, dans le Fogny, concentre à elle seule 24 % des villages en attente de retour. Sur ses 59 villages, 19 avaient été abandonnés durant le conflit. Un tiers du territoire communal vidé de ses habitants.

 

Un investissement satisfaisant 

 

L’État a mobilisé une enveloppe de 53,6 milliards de francs CFA. Plus de la moitié de cette somme (29,1 milliards) est orientée vers Ziguinchor, épicentre du conflit. Sédhiou bénéficie de 10 milliards et Kolda de 13 milliards. Les taux d’exécution budgétaire varient selon les régions : 46 % pour Ziguinchor, 32 % pour Kolda et 28 % pour Sédhiou. Des chiffres qui peuvent sembler modestes, mais qu’il faut replacer dans leur contexte, remarque le Directeur de l’ANRAC rappelant qu’une circulaire du ministère des Finances datée du 29 novembre 2024 a suspendu les financements jusqu’en janvier 2025. Le programme n’a donc fonctionné effectivement que pendant moins de 10 mois. « Avoir réalisé entre 28 % et 46 % du budget en si peu de temps, c’est une performance », souligne Iba Sané, directeur général de l’ANRAC. « Cela démontre notre capacité d’absorption rapide et notre volonté d’aller vite », ajoute t-il. 

 

Les chiffres clés du Plan Diomaye

 

En termes d’infrastructures routières, 50,2 km de pistes rurales réhabilités, trois axes majeurs ouverts : Niaguis-Bambadinka (39 km), Touba -Tranquille-Dimbaya (2,5 km) et Samine-Yarambalante (19,2 km). Parallèlement, l’habitat et les équipements de base avec 681 kits d’habitat distribués (incluant 2 tonnes de ciment, 150 tôles, de nattes, de portes, de fenêtres et de latrines), 150 000 FCFA versés par ménage, 200 tonnes de riz distribuées (deux sacs de 50 kg par famille). 

 

Concernant l’accès à l’eau et assainissement: 23 points d’eau créés (dont 22 mini-forages équipés de systèmes solaires), deux adductions d’eau potable multivillages à Djibidione, un projet d’envergure en cours à Madiana pour desservir 16 villages, 300 toilettes modernes ont été installés. Pour l’éducation et la santé: 17 salles de classe construites et équipées, 6 écoles élémentaires entièrement construites, 7 postes de santé opérationnels, 1 mini-maternité. Le PDC, c’est aussi, l’électrification et connectivité avec 62 villages connectés au réseau électrique (22 à Kolda, 20 à Cabrousse, 20 dans la région de Ziguinchor), installation d’antennes de téléphonie mobile Orange dans les zones frontalières avec la Gambie. Il faut rappeler que 42855 extraits de naissance ont été délivrés sans oublier les 556 hectares de terres agricoles aménagés, des financements de projets pour les organisations communautaires de base et les jeunes. 

Lundi 22 Décembre 2025
Dakaractu



