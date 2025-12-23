Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien


Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien
La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a porté un coup dur au trafic de drogue en mettant fin, le lundi 22 décembre 2025, aux activités d’un trafiquant présumé.
 
Une opération ciblée et efficace
 
L’intervention s’est déroulée dans le cadre d’une opération de sécurisation minutieusement planifiée. Les agents de l’OCRTIS ont procédé à la saisie de cinquante (50) kilogrammes de chanvre indien, dissimulés par le mis en cause et destinés à l’écoulement sur le marché illicite.
 
En plus de la drogue, les forces de sécurité ont également immobilisé le deux-roues utilisé par le suspect, soupçonné d’avoir servi au transport et à la distribution de la marchandise.
 
La filière dans le viseur des enquêteurs
 
Le trafiquant présumé a été placé à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Une procédure judiciaire est en cours, avec pour objectif de remonter l’ensemble de la filière, identifier d’éventuels complices et mettre fin durablement à ce réseau criminel.
Mardi 23 Décembre 2025
