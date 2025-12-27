Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes

La tension reste vive à Tivaouane Peulh après la destruction de plus de 500 habitations attribuée à la société SIPRES, une situation que les populations impactées qualifient d’injuste et brutale. Ce vendredi soir, des héritiers des terres et des familles sinistrées se sont rendus auprès du Khalif général des Layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, afin de lui exposer leur détresse et de dénoncer ce qu’ils considèrent comme une violation flagrante de leurs droits, marquée par l’absence de préavis et de dédommagement.







Reçu avec attention, le Khalif général a écouté les préoccupations des victimes et leur a apporté conseils et réconfort, tout en leur ouvrant ses portes. Les impactés ont salué cette rencontre, qu’ils considèrent comme une étape importante dans leur quête de justice. Ils annoncent par ailleurs leur intention de saisir d’autres guides religieux du Sénégal, estimant que ce phénomène ne doit ni être banalisé ni accepté, mais au contraire dénoncé avec force afin de préserver la dignité des populations concernées.

