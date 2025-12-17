PFJ: Farba Ngom vient d’arriver pour son deuxième face à face avec le juge d’instruction

Le député - maire des Agnam vient de fouler le sol du PJF où il fera face pour une deuxième fois, au juge d’instruction. Poursuivi dans le cadre de l'affaire financière portant sur 125 milliards de francs CFA de transactions supposées douteuses, Farba Ngom est à sa deuxième comparution ce mercredi.



Il faut également noter une présence massive des militants venus témoigner leur soutien au responsable politique de Matam par ailleurs, membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République.