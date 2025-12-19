Débat sur le mix énergétique : Senelec appelle à concilier coûts, développement et climat

À l’occasion de la Journée Senelec organisée dans le cadre de la 33ᵉ Foire internationale de Dakar, le débat sur le mix énergétique a pris une tournure résolument pragmatique. Devant un public composé de partenaires, d’experts et de jeunes apprenants, la direction générale de Senelec a posé une question centrale, comment fournir au Sénégal une énergie de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût ? Pour Pape Toby Gaye, directeur général de Senelec, l’enjeu n’est plus idéologique mais économique et social, sans une énergie accessible, aucun secteur stratégique; agriculture, éducation, industrie, ne peut réellement se développer.







Dans un discours sans détour, le DG a clairement assumé le recours au gaz naturel comme pilier du développement énergétique national. « Nous n’avons pas d’autre choix », a-t-il martelé, rappelant que le Sénégal ne peut être jugé à l’aune des pays industrialisés alors qu’il fait face à des impératifs urgents de croissance. Tout en reconnaissant les engagements internationaux en matière de climat, Senelec appelle à une approche équilibrée, conciliant exigences environnementales et réalités économiques, notamment dans les discussions avec les partenaires techniques et financiers.







Le panel, animé par Cheikh Ahmadou Bamba Fall et réunissant Kader Diop (ANER) et Mamadou Guèye (Manga Global Système), a également mis en lumière les limites actuelles de certaines alternatives. Biomasse, déchets ou bagasse offrent des opportunités, mais posent encore des défis d’échelle, de disponibilité et de pérennité pour une entreprise comme Senelec. L’entreprise publique affirme néanmoins poursuivre des projets pilotes afin d’anticiper l’avenir et de maîtriser les technologies émergentes, tout en garantissant un coût compétitif de l’électricité pour les ménages et les entreprises.







Au delà des choix énergétiques, Senelec a voulu envoyer un message fort à la jeunesse et à l’opinion publique. Transparence dans les recrutements, ouverture aux talents, promotion de l’emploi féminin et partenariats avec les établissements de formation ont été réaffirmés comme des priorités. « Senelec est une entreprise publique au service du public », a insisté Pape Toby Gaye, appelant à dépasser la désinformation pour bâtir, collectivement, un secteur énergétique souverain, inclusif et durable au service du Sénégal d’aujourd’hui et de demain.

