Commune de Kaolack : Le Dr Abdourahmane Ba déclare sa candidature et décline son « Big Five »

Le Dr Abdourahmane Ba est candidat pour la mairie de Kaolack. L’expert en évaluation des Politiques publiques l’a annoncé ce lundi 22 décembre, lors d'une conférence de presse organisée dans son fief au quartier Kasnack. « Je déclare officiellement ma candidature pour la mairie de Kaolack pour les élections locales de 2027 », a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses sympathisants.

Le Président du Tink Tank Foyré estime qu’il faut des compétences pour faire profiter à tout le monde des potentiels de la commune. Ainsi, il mise sur un programme dénommé « Big Five » pour faire émerger Kaolack. « Le premier mégaprojet concerne la renaissance du port fluvial et l’ouverture maritime de Kaolack [...]. Kaolack redeviendra un centre d’exportation capable de réduire les coûts logistiques nationaux… Le deuxième mégaprojet, tout aussi stratégique, est la construction de l’Aéroport International de Kaolack. Celui-ci répond à trois besoins majeurs : renforcer la vocation religieuse internationale de la ville, faciliter l’exportation agroalimentaire à haute valeur ajoutée, et connecter Kaolack aux dynamiques économiques régionales…. Le troisième mégaprojet porte sur la transformation du système d’eau et d’assainissement. Kaolack souffre depuis des décennies d’un sous-investissement chronique dans le cadre de l'accès à l’eau potable, le drainage, les eaux pluviales, les réseaux vétustes et l’absence de maintenance préventive structurée… Le quatrième mégaprojet est la reconstruction complète du tissu agro-industriel de Kaolack. Le cinquième mégaprojet combine le Hub Commercial Régional de Kaolack et l’enseignement supérieur technologique, afin de faire de la ville le véritable centre névralgique des échanges et des compétences de la sous-région ».

Ainsi, le Dr Abdourahmane Bâ invite tous les kaolackois à porter leur choix sur sa personne pour que la ville de Mbossé retrouve son lustre d’antan. « Le chemin ne sera pas facile, mais il est impossible si nous n’avançons pas ensemble, unis et responsables ».