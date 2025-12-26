Hommage aux figures emblématiques du journalisme : le Sargal 2025 célèbre l’histoire et inspire l’avenir


La 5eme édition du Sargal national de la presse a été l’occasion de rendre un hommage solennel aux doyens et doyennes de la presse sénégalaise. Cette cérémonie, initiée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), n’a pas seulement célébré des carrières exemplaires, mais a également souligné l’importance de transmettre aux nouvelles générations les valeurs d’éthique, de rigueur et de responsabilité qui ont façonné l’histoire du journalisme national. La Maison de la Presse Babacar Touré a symboliquement inscrit la mémoire des illustres journalistes sur ses murs, transformant l’espace en lieu de mémoire vivante et d’inspiration pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain, sous la coordination de l’expérimenté Abdoulaye Thiam, ancien journaliste au Soleil.

 

Sambou Biagui, Directeur Général de la Maison de la Presse, a insisté sur le rôle central des doyens dans le développement du journalisme « Votre combat et votre héritage continueront à guider nos pas, nous autres jeunes journalistes », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité pour la presse de connaître ses racines afin de mieux se projeter vers l’avenir. 

 

L’événement a ainsi renforcé le dialogue entre générations, mettant en lumière le rôle des jeunes reporters dans la continuité et la modernisation du métier, tout en célébrant des figures emblématiques.

 

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, représenté par Amadou Kanouté, a salué cette initiative et rappelé l’engagement de l’État dans la professionnalisation du secteur des médias. Il a mis en avant les réformes en cours, notamment la révision du code de la presse en 2026, l’assainissement de l’écosystème médiatique et l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, particulièrement les jeunes reporters. Ces mesures visent à renforcer la crédibilité de la presse sénégalaise et à offrir un cadre professionnel sécurisé et digne, tout en promouvant le mérite et la compétence.

 

Au final, le Sargal 2025 s’est affirmé comme bien plus qu’une cérémonie de distinction, il est devenu un espace de mémoire, de dialogue et de réflexion sur l’avenir du journalisme sénégalais. En honorant les doyens et en impliquant les jeunes générations, il réaffirme l’importance d’une presse responsable, engagée et résolument tournée vers l’intérêt général, capable de conjuguer héritage, innovation et professionnalisme.

Vendredi 26 Décembre 2025
Karim Ndiaye



