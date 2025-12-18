[Entretien]- Thiès : Habib Kane réitére sa candidature à la mairie de Ville et donne un avant-goût de son programme

Le premier numéro de votre émission "Les prétendants à la Mairie", reçoit Monsieur Habib Kane, le président du mouvement "Thiès Sunu Moomel".
Il a été question, lors de cet entretien, de revenir sur les prochaines élections locales. Ainsi, M. Kane, à travers ce face-à-face avec Mamadou Diop, a réitéré sa candidature à la mairie de Thiès Ville. Il dit ainsi vouloir briguer le suffrage des Thiessois pour réaliser des projets prioritaires axés notamment sur l'inter-communalité. Le président du mouvement "Thiès Sunu Moomel" compte ainsi participer à la réalisation, à travers un partenariat avec les communes rurales, de logements sociaux au profit des populations. Dans son programme de développement, il envisage la création d'une Maison dédiée à la Foire", l'ouverture d'une salle de spectacle, la délocalisation des écoles qui jouxtent le marché central, entre autres projets.
Habib Kane compte participer à cette élection à travers une grande coalition et s'engage à mettre tous les moyens nécessaires pour remporter cette élection. "Loumléne diaral diaral namako", s'adressant ainsi aux autres prétendants.
