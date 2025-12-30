Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site

Les marchands ambulants du rond-point liberté 6 sont montés au créneau. Face à la presse, ces commerçants ont dénoncé les déguerpissements qui ont eu lieu depuis quelques temps dans certaines zones de Dakar sans leur consentement, en particulier à liberté 6. Selon le porte-parole du jour, les autorités n’ont jamais proposé de site de recasement.



A l’en croire les propos de ce dernier, des négociations avaient été faites sur les conditions de travail jusqu’à même trouver un terrain d’entente sur des bâtiments durs. C’est ainsi qu’un rapport a été fait par l’entreprise française avant d’être envoyé au préfet. C’est ainsi qu’ils ont exprimé leurs vœux de travailler dans les sites de 4000 mètres carrés. Même s’ils ne sont pas contre l’amélioration de l’environnement mais ils estiment qu’ils doivent y avoir une réorganisation du cadre de vie.



Ils demandent une audience au ministre de l’Intérieur pour des propositions. Mais aussi, au premier ministre, au maire de la ville de Dakar ainsi qu’au ministre de l’artisanat pour une bonne réorganisation du site de liberté 6.Car, ils ne comptent pas rester les bras croisés d’ici les jeux olympiques de 2026.