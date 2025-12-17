Souveraineté alimentaire : comment l’AFS a dopé l’économie locale et repositionné le Sénégal sur l’échiquier africain

Lors d’une intervention marquante, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a dressé un bilan chiffré et assumé de l’Africa Food Systems (AFS). Avec un investissement public inférieur à 500 millions de FCFA, les retombées économiques annoncées dépassent 14 millions de dollars, un ratio que le ministre qualifie d’exceptionnel au regard de son parcours bancaire. Au-delà des chiffres, il a mis en avant les « legacy programmes » coopératives agricoles communautaires, mécanisation, GEPAS et approche filière ainsi que des indicateurs de performance visant, d’ici 2029, à sécuriser l’activité des producteurs sur au moins six mois par an et à valoriser leurs actifs pour faciliter l’accès au financement.







L’événement, qui a accueilli plus de 6 500 participants dont 3 500 internationaux, a dynamisé l’économie locale (hôtellerie, restauration, artisanat) et servi de test grandeur nature pour l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le ministre a salué la coopération Sud-Sud, l’expertise sénégalaise et la jeunesse mobilisée, tout en soulignant l’ambition de faire du Sénégal une destination culinaire et agricole durable. En filigrane, un message clair; revenir aux cultures locales, maïs, sorgho, fonio, consommer ce que le pays produit et inscrire l’AFS comme levier structurant de souveraineté alimentaire et de rayonnement international.

