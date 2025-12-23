Gingembre Littéraire met en lumière " Le Miel du Crabe", voyage au cœur de l’identité et de la résilience

Pour la première fois au Sénégal, Madame Inès Senghor, architecte romancière sénégalo franco serbe, a présenté son premier roman " Le Miel du Crabe", une œuvre puissante qui transcende les frontières et les appartenances. Inspiré d’un conte de la tradition casamançaise réinventé pour le roman, le livre tisse des destins humains pris dans les tourments de l’histoire, la Seconde Guerre mondiale, les conflits en Casamance dans les années 1990 et la guerre des Balkans. À travers ces contextes de violence et de fractures, l’autrice explore un même fil conducteur : ce qui reste à l’homme quand tout lui est arraché, son humanité.







Loin d’être un simple récit de guerre, "Le Miel du Crabe" met à nu le tronc commun des individus confrontés à la perte, à la douleur et à l’exil. Les personnages, issus de mondes différents, se retrouvent face à une même nécessité vitale, aller vers l’autre pour se reconstruire. Le roman donne ainsi à voir une humanité partagée, fragile mais résistante, où la rencontre devient un acte de survie. Une dimension universelle qui, selon Inès Senghor, explique pourquoi cette histoire n’est ni sénégalaise, ni européenne, mais profondément humaine.







Présenté dans le cadre du Gingembre Littéraire, le roman a trouvé un écho particulier auprès d’un public sensible aux questions d’identité et de multiculturalité. Pour l’autrice, ces enjeux dépassent la littérature : ils s’inscrivent au cœur des débats contemporains sur la diaspora et sur la construction d’une identité collective, notamment dans la perspective du projet Sénégal Vision 2050. " Le Miel du Crabe" apparaît alors comme une invitation à penser l’avenir à partir de la mémoire, du dialogue et de l’humain, dans un monde marqué par les fractures mais avide de sens et d’unité.

