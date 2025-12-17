Baisse du carburant au Sénégal : les gérants de stations-service dénoncent des sanctions « injustes » et menacent de fermer

À la suite de l’annonce, samedi passé vers les coups de 18 heures, de la baisse des prix des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national, l’Association des Gérants de Stations de Service du Sénégal, par la voix de son président Ibrahima Fall, a exprimé son adhésion de principe à cette mesure gouvernementale. Selon lui, cette baisse peut avoir un effet positif en cascade sur le coût de la vie des Sénégalais. Toutefois, il déplore la méthode d’application, estimant que les gérants n’ont ni la latitude ni la légitimité de modifier eux-mêmes les prix affichés sur les pompes, une opération relevant exclusivement des compagnies pétrolières et de structures agréées.





L’association fustige également les contrôles menés quelques heures après l’annonce, accompagnés d’amendes et de convocations, qu’elle juge inéquitables. Les gérants, rappelle M. Fall, sont de simples locataires des stations et s’exposent à des ruptures de contrat s’ils interviennent sur les équipements. Évoquant des pertes financières pouvant atteindre 5 à 10 millions de francs CFA, le président appelle ses membres à refuser le paiement des amendes et invite les autorités à dialoguer directement avec les compagnies pétrolières. Il alerte enfin sur les risques qu’une fermeture généralisée des stations ferait peser sur le service public de proximité, notamment pour les situations d’urgence.

