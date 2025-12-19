Casamance-Coubanao : les femmes interpellent l’État sur le financement de leurs projets...

À quelques jours de la tournée économique annoncée du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance (prévue du 20 au 25 décembre), les femmes du village de Coubanao saisissent l’occasion pour faire entendre leurs doléances. Khady Manga, présidente du GIE des femmes de la localité, appelle à un appui financier concret pour les projets agricoles portés par son groupement, mais également des machines pour récolter le riz et l'accès à l'eau potable dans leur village.



« Nous voulons travailler, mais nous n’avons pas les moyens nécessaires, ni l’accompagnement attendu de la part du gouvernement », a-t-elle déclaré. Selon elle, les difficultés d’accès au financement, au matériel et à l’encadrement technique freinent fortement les ambitions de ces femmes, pourtant engagées dans des activités productives.



Khady Manga insiste également sur l’importance de l’autonomisation économique des femmes : « Nous voulons être indépendantes vis-à-vis de nos maris. Travailler, gagner notre vie et aider nos familles. » Elle espère que la visite présidentielle sera l’occasion pour les autorités de prendre des mesures concrètes en faveur des initiatives féminines en milieu rural.