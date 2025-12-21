25 gagnants promo CAN 2025 « Jouer, c’est bon mais…. » Toussaint Manga (DG LONASE)

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a transformé une simple cérémonie en démonstration de puissance institutionnelle et de vision stratégique. À travers la Promo CAN Maroc 2025 2026, l’entreprise publique a offert une expérience inédite à des parieurs, vendeurs et agents venus parfois des zones les plus reculées du pays, leur permettant d’assister à la Coupe d’Afrique des Nations. Une initiative forte, assumée par le Directeur général Toussaint Manga, qui inscrit la LONASE bien au delà du jeu, au cœur du vivre ensemble national, là où l’entreprise « communie » avec ses acteurs et récompense l’engagement sans distinction géographique.







Mais derrière le symbole festif, le message est clair et percutant : la LONASE revendique pleinement son rôle sociétal. Sport, éducation, santé, culture … l’institution se positionne comme un bras d’accompagnement de l’État, particulièrement dans un contexte où la participation à une CAN dépasse le cadre sportif pour devenir un fait de société. En saluant le travail du comité Promo CAN et de ses directions partenaires, la Direction générale a souligné une organisation rigoureuse et une reconnaissance appuyée envers les agents de l’ombre, ceux qui « se donnent corps et âme » loin de Dakar pour faire vivre l’entreprise nationale.







Dans un ton de responsabilité rarement aussi affirmé, Toussaint Manga a également rappelé une ligne rouge, le jeu doit rester un jeu. Mise en garde contre l’addiction, appel à la protection du bien être mental des parieurs, interdiction formelle aux moins de 18 ans, la LONASE assume un discours de vérité dans un secteur souvent critiqué. Fidèle à sa mission publique, l’entreprise promet de rester aux côtés de l’État et du ministère des Sports pour soutenir la fédération, les supporters et les Lions du Sénégal.

