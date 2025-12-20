Festival Koom Koom de Ziguinchor : « Des actions seront renforcées pour l’autonomisation des femmes à partir de l’année prochaine » (Maïmouna Dièye)

La cérémonie officielle de la 18e édition du Festival Koom Koom de Ziguinchor s’est tenue ce vendredi 19 décembre, à la Place Bambeya, sous le marrainage de la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, ancienne coordonnatrice dudit festival.



Dans son discours, la ministre est revenue sur les actions menées par son département dans la région de Ziguinchor, tout en annonçant un renforcement des initiatives en faveur de l’autonomisation des femmes dès l’année prochaine.



« Le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a accompagné les femmes de la région en mettant à la disposition de toutes les communes un financement de dix millions de francs CFA, du matériel d’allégement et divers équipements sociaux de base dans certaines localités. Des sessions de formation ont également été organisées au profit des femmes et des filles », a-t-elle rappelé.



Selon Maïmouna Dièye, ces actions seront consolidées à travers la loi sur l’autonomisation des femmes, assortie du Programme national d’autonomisation des femmes, dont la mise en œuvre est prévue à partir de l’année prochaine.



Pour la ministre, le Festival Koom Koom, initié depuis 2007 par le promoteur Khalifa Dramé, constitue par ailleurs « une vitrine de choix pour l’expression du génie et du talent des femmes, qui représentent près de 70 % des participants ». À ce titre, l’événement s’impose comme « une plateforme stratégique » s’inscrivant pleinement dans la politique d’autonomisation des femmes portée par son département.



Poursuivant son propos, elle a souligné que le festival favorise « l’accès des femmes à un marché sous-régional porteur, la valorisation des produits locaux, le réseautage et le benchmarking ». Autant d’initiatives, selon elle, qui contribuent à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, considéré comme « un puissant levier pour l’autonomisation économique des femmes et des filles ».



Maïmouna Dièye a également rappelé son attachement personnel à cet événement, qu’elle dit avoir découvert dès 2011, dans le cadre de ses activités d’encadrement des femmes de la région. « Le Festival Koom Koom a toujours été un lieu d’expression de l’immense potentiel des femmes, mais aussi de leurs besoins », a-t-elle conclu.

